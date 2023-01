Stiri pe aceeasi tema

- La cererea patriarhului rus Kirill, președintele Vladimir Putin i-a ordonat ministrului Apararii din Rusia, Serghei Șoigu, sa opreasca bombardamentele in Ucraina, de vineri, 6 ianuarie, de la ora 12 pana sambata, 7 ianuarie, la ora 24, dupa cum a informat serviciul de presa de la Kremlin, potrivit RIA.…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a lasat induplecat si i-a cerut ministrului Apararii, Serghei Soigu, sa introduca un regim de incetare a focului pe toata linia frontului in Ucraina, de la ora 12 la pranz, pe 6 ianuarie, pana la miezul noptii, pe 7 ianuarie, perioada care coincide cu sarbatorile Craciunului…

- O alerta de raid aerian a fost declarata in ultimele momente in toata Ucraina, relateaza Sky News. Alerta vine in contextul in care forțele rusești continua sa bombardeze și sa bombardeze marți orașe și localitați din estul și sudul Ucrainei. Ieri, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a pronuntat, joi, cuvantul ”razboi”, in timp ce discuta cu jurnalistii despre luptele din Ucraina, scrie CNN. Fostul ofiter KGB, care isi alege cuvintele cu grija, s-a referit deseori la razboiul din Ucraina ca la o ”operatiune militara speciala”. ”Obiectivul nostru…

- Rusia ii va antrena pe militarii bieloruși sa piloteze avioane capabile sa transporte bombe nucleare, dupa cum a anunțat marți seara președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, la finalul intrevederii avute cu Vladimir Putin, conform AFP. Agenția oficiala de presa din Belarus noteaza ca Moscova și Minskul…

- Vladimir Putin s-a intalnit cu mamele soldatilor rusi care lupta in Ucraina si le-a spus ca nu regreta nimic legat de lansarea asa-numitei „operatiuni militare speciale” in Ucraina. El le-a asigurat apoi pe cele care și-au pierdut copiii pe front ca le impartaseste suferinta, relateaza „The Guardian”.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat miercuri ca va avea „in urmatoarele zile” un „contact direct” cu omologul sau rus Vladimir Putin cu privire la industria nucleara civila si centrala Zaporojie, informeaza joi AFP. Kremlinul susține ca nu știe nimic despre intenția lui Macron. „Intentionez…

- O statuie a lui Vladimir Putin gol, pe o toaleta aurie, a fost scoasa la licitație, suma obținuta urmand sa fie folosita pentru cumpararea unei drone pentru Ucraina, potrivit Czechia posts. Putin gol, cu micuțul Lukașenko in poala, cu un lanț de aur la gat, așezat pe o toaleta aurie. In loc de sceptru,…