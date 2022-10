Vladimir Putin a ordonat confiscarea proiectului de petrol şi gaze Sahalin-1, condus de Exxon Mobil Miscarea lui Putin, care afecteaza cea mai mare investitie a Exxon in Rusia, imita o strategie pe care a folosit-o pentru a prelua controlul asupra altor proprietati energetice din tara. Decretul acorda guvernului rus autoritatea de a decide daca actionarii straini pot pastra participatiile in proiect. Exxon detine o participatie de 30% la Sahalin-1, avand ca parteneri compania rusa Rosneft, ONGC Videsh din India si SODECO din Japonia. Produc’ia de petrol la proiectul Sahalin-1 a scazut in iulie la doar 10.000 de barili pe zi (bpd), de la 220.000 de barili pe zi inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul rus de securitate interna FSB a anuntat luni arestarea oficialului japonez care a fost declarat „persona non grata”, au anuntat agentiile de presa rusesti, preluate de Reuters si AFP, potrivit Agerpres . Serviciul rus informeaza ca acesta a fost prins in flagrant in timp ce primea informatii…

- La 6 luni de la inceperea invaziei lui Vladimir Putin din Ucraina, se constata ca in ciuda sancțiunilor occidentale impotriva importurilor Moscovei, Rusia a exportat combustibili fosili de 97,7 miliarde de dolari, in primele 100 de zile ale razboiului, cu o medie de 977 de milioane de dolari pe zi.

- Președintele rus, Vladimir Putin , a declarat luni, 15 august, ca Moscova apreciaza legaturile sale cu țarile din America Latina, Asia și Africa și ca este pregatita sa ofere arme moderne aliaților sai. Putin a ținut un discurs la o expoziție de armament din apropierea Moscovei pentru a se lauda cu…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca Moscova apreciaza relațiile pe care le are cu țarile din America Latina, Asia și Africa și ca este pregatita sa le ofere arme moderne aliaților sai din aceste regiuni, informeaza Reuters . Liderul de la Kremlin s-a folosit de un discurs ținut la o expoziție…

- Realegerea fostului vicepremier rus Arkady Dvorkovici in fruntea Federației Internaționale de Șah (FIDE) reprezinta o „victorie” pentru Moscova, a anunțat duminica Kremlinul, potrivit agenției France Presse, preluata de The Moscow Times . Realegerea lui Dvorkovici in funcția de președinte al FIDE este…

- Tarile si aliatii occidentali, inclusiv Japonia, au impus restrictii financiare Rusiei, de cand a trimis trupe in Ucraina la sfarsitul lunii februarie. Moscova a ripostat cu restrictii de parasirea a Rusiei de catre companiile occidentale si aliatii lor si, in unele cazuri, le-a confiscat bunurile.…

- Un conflict inghetat intre Ucraina si Rusia va insemna un razboi sangeros mai tarziu, iar infrangerea Moscovei este singura modalitate de a pune punctul pe i in aceasta istorie, sustine Mihailo Podoleak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, care face parte din echipa de negociatori…