Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a participat la slujba de Inviere de la Catedrala Hristos Mantuitorul din Moscova. Putin a transmis un mesaj in care vorbește despre „inaltele idealuri și valori morale” care ii unesc pe creștinii ortodocși. In discurusul lui Putin s-au strecurat cuvinte precum „sentimentele…

- Președintele rus Vladimir Putin a participat la slujba de Inviere la Catedrala Hristos Mantuitorul din Moscova, potrivit Kremlinului. Putin a transmis un mesaj in care vorbește despre „inaltele idealuri și valori morale” care ii unesc pe creștinii ortodocși și despre „sentimentele luminoase” și „credința…

- In timp ce zeci de civili, intre care și copii, au murit și au fost raniți in atacurile armatei ruse, lansate asupra orașelor Odesa și Harkov, dar și in Donbas, președintele rus Vladimir Putin a ales sa-și petreaca noaptea de Inviere la biserica. Potrivit „The Globe and Mail”, citat de Mediafax, Putin…

- Razboi in Ucraina, ziua 60. Armata lui Putin continua sa bombardeze orasele din Ucraina. Presedintele Zelenski a acuzat Rusia ca s-a comportat ca naziștii in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- Putin a participat, in aceasta noapte, la slujba de Paști, organizata de Biserica Ortodoxa rusa, care susține invazia Rusiei in Ucraina. Vladimir Putin, imbracat intr-un costum albastru inchis cu o camașa alba și cravata și a ascultat slujba la Catedrala Mantuitorul din Moscova, alaturi de primarul…

- Presedintele rus Vladimir Putin este ortodox. Presa l-a urmarit pas cu pas și a publicat imagini cu liderul de la Kremlin in noaptea de Inviere. Vladimir Putin a participat duminica la o liturghie de Paste organizata de Biserica Ortodoxa Rusa, care a sustinut ferm „operatiunea militara speciala” a liderului…

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai grava in a 31-a zi de razboi. Orașele importante din țara vecina a Romaniei sunt bombardate de forțele lui Vladimir Putin. Președintele Rusiei s-a revoltat din cauza sancțiunilor impuse de occident țarii.

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a anuntat ca va discuta, sambata, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, intr-o noua incercare de a preveni o posibila invazie rusa a Ucrainei, anunța news.ro. "Continuam sa vedem semne foarte ingrijoratoare ale escaladarii Rusiei, inclusiv sosirea de…