- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, dezvaluie intr-un documentar care urmeaza sa fie difuzat in curand, ca a fost șofer de taxi in primii ani dupa destramarea Uniunii Sovietice, pentru a face fața greutaților financiare din acea epoca.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a calificat din nou duminica drept tragedie dezmembrarea Uniunii Sovietice in urma cu 30 de ani, transmite EFE, potrivit Agerpres. "(Pentru mine), la fel ca pentru majoritatea cetatenilor, a fost o tragedie", a declarat liderul rus intr-un interviu la televiziunea…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a criticat, joi, sistemele balistice NATO din Romania si intensificarea activitatilor militare ale Aliantei Nord-Atlantice in Marea Neagra, iar armata rusa a anuntat efectuarea unui nou test cu racheta hipersonica.

- O declaratie a liderului de la Kremlin a "topit" pretul gazului si al energiei electrice in Europa. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a cerut Gazprom sa umple depozitele din Germania si Austria.

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, in emisia postului de televiziune "TV Prva" a anunțat ca intenționeaza sa ceara de la liderul rus, Vladimir Putin, sa mențina un preț redus la gaze și in 2022. Potrivit lui Vucic, el vrea sa discute aceasta problema cu Președintele Rusiei, in cadrul intilnirii…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat vineri ca reteaua Stat Islamic are cel putin 2.000 de combatanti in nordul Afganistanului, avertizand ca organizatia terorista sunnita vrea sa se extinda in...

- A doua zi a alegerilor parlamentare a început sâmbata în Rusia, sectiile de votare deschizându-se pe nu mai putin de 11 fusuri orare. Dupa închiderea urnelor duminica, Rusia ar urma sa aiba o noua componenta a Dumei de Stat, de 450 de locuri, pentru urmatorii cinci ani,…