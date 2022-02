Federația Internaționala de Judo a suspendat poziția lui Vladimir Putin de președinte de onoare și ambasador al organizației. Acest lucru este raportat pe site-ul federației, transmite Radio Europa Libera. „Din cauza razboiului care se desfașoara pe teritoriul Ucrainei, Federația Internaționala de Judo anunța suspendarea statutului domnului Putin de președinte de onoare și ambasador”, se arata […] The post Vladimir Putin a fost suspendat din funcția de președinte de onoare al Federației Internaționale de Judo appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…