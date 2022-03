Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea de stat rusa a intrerupt discursul lui Vladimir Putin in timp ce acesta lauda curajul soldaților sai din Ucraina și a aratat in schimb filmari preinregistrate cu cantece patriotice. Presedintele rus Vladimir Putin a justificat vineri invazia rusa in Ucraina, promitand zecilor de mii de…

- Pare destul de sigur ca Vladimir Putin nu va putea sa caștige acest razboi in termenii pe care ii prefera. Exista insa mai multe moduri in care el ar putea pierde in cele din urma, scriu doi experți ai think-tank-ului american German Marshall Fund, intr-o analiza publicata de revista Foreign Affairs…

- Intre timp, la Moscova, presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca recunoaste suveranitatea separatistilor din regiunile ucrainene Lugansk si Donetk si ca intrarea armatei ruse in Ucraina va depinde de situatia de pe teren. Este ultima luare de pozitie importanta a Rusiei dupa ce Senatul a votat…

- Președintele american Joe Biden a convocat de urgența liderii NATO pentru o reacție imediata privind situația din Ucraina. Se intampla asta dupa ce atacurile au continuat, noaptea trecuta, in regiunile de est ale țarii, controlate de separatiștii pro-ruși.O conversație intr-un format similtar a avut…

- Presedintele francez Emanuel Macron s-a intalnit luni, 7 februarie, la Moscova, cu omologul sau rus Vladimir Putin, in speranța de se ajunge la o limitare a tensiunilor la frontierele Ucrainei. Potrivit France 24 , liderul de la Elysee a deschis discuțiile vorbind despre „evitarea unui razboi”. In declarațiile…

- Președintele rus Vladimir Putin , a declarat ca, guvernul rus au studiat raspunsurile din partea Statelor Unite și a NATO, dar a ajuns la concluzia ca principalele preocupari ale țarii sale „au fost ignorate”, scrie CNN. Putin nu a spus foarte multe pana acum despre tensiunile de la granița cu Ucraina.…

- Statele Unite si aliatii lor sunt pregatite sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de rachete in regiune, a declarat sambata o inalta oficialitate din administratia americana, citata de Reuters.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, a carui tara este membra NATO, au evocat duminica, intr-o discutie telefonica, exigentele prezentate de Moscova fata de Alianta in legatura cu criza din Ucraina, transmite AFP. Conform presedintiei turce, cei doi…