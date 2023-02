Stiri pe aceeasi tema

- Relațiile ruso-chineze sunt ”solide ca o stanca” a apreciat cel mai inalt diplomat chinez care a sosit la Mosocova. Yang Yl a fost primit de ministrul rus de externe Serghei Lavrov. Cei doi vor avea discuții despre relațiile bilaterale și desigur, razboiul din Ucraina.

- Diplomatul chinez cu rangul cel mai inalt, Wang Yi, a ajuns la Moscova pentru discutii despre un posibil plan de pace pentru Ucraina, a relatat cotidianul rus Kommersant, preluat de Reuters, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si seful diplomatiei chineze Wang Yi si-au exprimat miercuri, in cadrul unei intalniri la Paris,"acelasi obiectiv de a contribui la pacea" in Ucraina "cu respectarea dreptului international", transmite AFP, citand Palatul Elysee.

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron il primeste miercuri la Paris pe seful diplomatiei chineze Wang Yi pentru a discuta cu privire la razboiul din Ucraina si cooperarea in fata crizei climatice, intr-un moment in care tensiunile sunt din nou exacerbate intre China si Statele

- In acest documentar care are trei parti, al carui prim episod urmeaza sa fie difuzat luni seara pe BBC Two, fostul sef al guvernului britanic povesteste convorbirea telefonica „foarte lunga” si „extraordinara” cu presedintele rus dupa vizita sa la Kiev, la inceputul lunii februarie, relateaza AFP, preluat…

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, a declarat, marți, care vor fi prioritațile sale in 2023. El spune ca intenționeaza sa imbunatațeasca relațiile Chinei și cu Statele Unite, dar și cu Rusia, in ciuda animozitații crescute intre Kremlin și Occident dupa invazia lui Putin in Ucraina. Oficialul chinez…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit vineri, la resedinta sa din Novo-Ogariovo, de langa Moscova, cu un grup de mame ale celor mobilizati pentru a participa la razboiul din Ucraina, iar unele media independente ruse au identificat printre cele 17 femei invitate functionare cunoscute, lidere…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri, in cursul unei intalniri cu mame ale soldatilor trimisi sa lupte in Ucraina, ca "impartaseste durerea" celor care si-au pierdut fiii si le invita sa nu creada "minciunile" care circula despre