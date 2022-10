Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a semnat un decret care opereaza anumite modificari in ordinul de mobilizare, semnat anterior de președintele rus, transmite agenția de presa rusa Tass.ru .

- Mai mult de jumatate dintre rusi s-au simtit inspaimantati sau anxiosi dupa ce au auzit ca Moscova recruteaza sute de mii de soldati pentru a lupta in Ucraina, potrivit unui sondaj publicat joi de organizatia nonprofit Levada Center, relateaza Reuters. In sondajul realizat in perioada 22-28 septembrie,…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca anumite categorii de cetațeni care lucreaza in domeniul IT, al informației și comunicațiilor, in mass-media, in organizațiile care asigura stabilitatea sistemului național de plați și in infrastructura pieței financiare nu vor fi implicate in mobilizarea parțiala.„Pentru…

- De ce Rusia are nevoie de o mobilizare parțiala și de organizarea unor referendumuri in teritoriile ucrainene ocupate de Moscova? Ce ar putea sa intample in continuare in cadrul razboiului din Ucraina? Va fi oare folosit armamentul nuclear? – acestea sunt principalele discuții in societatea ucraineana…

- Companiile aeriene ruse au primit interdicție sa mai vanda bilete barbaților ruși cu varste cuprinse intre 18 și 65 de ani. Doar cei care prezinta dispensa de la Ministerul Apararii mai au voie sa faca asta. Jurnalistul francez Emmanuel Grynszpan de la Le Monde a postat informația pe contul sau de…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a anunțat intr-un discurs difuzat miercuri, 21 septembrie, ca 5.937 de soldați ruși au murit in razboiul din Ucraina, descris de Moscova drept o operațiune militara speciala, relateaza cotidianul britanic The Telegraph.Bilanțul de 5.937 de militari care și-au…

- Statele Unite incearca sa prelungeasca conflictul din Ucraina, a declarat președintele rus Vladimir Putin, marți, in cadrul unei conferințe de la Moscova privind securitatea internaționala, informeaza Interfax.ru . „Situația din Ucraina arata ca SUA incearca sa prelungeasca acest conflict (n.r. – din…