Presedintele rus Vladimir Putin a dat ordin guvernului sa ajute Belarus sa reziste in fata sanctiunilor impuse de Occident impotriva Minskului dupa represiunea declansata impotriva oponentilor regimului, in special in urma manifestatiilor de contestare a rezultatelor alegerilor prezidentiale din Belarus in august anul trecut, potrivit Reuters.



Presedintele Aleksandr Lukasenko a efectuat marti o vizita in Rusia - aliatul sau cel mai apropiat - pentru convorbiri cu seful statului. Uniunea Europeana si SUA au instituit o serie de sanctiuni impotriva Belarusului in ultimele luni, cele…