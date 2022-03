Vladimir Putin a dat ordin armatei sale să înlesnească trimiterea unor combatanţi „voluntari” în Ucraina Presedintele rus Vladimir Putin a dat ordin vineri armatei sale sa inlesneasca trimiterea unor combatanti „voluntari” in Ucraina, ca raspuns la trimiterea, potrivit lui, de „mercenari” de catre Occident, si a aprobat transferul sistemelor de rachete occidentale capturate de la ucraineni combatantilor rebeli sustinuti de rusi in Donbas, relateaza AFP si Reuters. Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a propus predarea sistemelor antitanc de fabricatie americana, cum ar fi Javelin si Stinger, combatantilor din regiunile rebele Lugansk si Donetk. Exprimandu-se in cadrul unei reuniuni a Consiliului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

