Vladimir Putin a criticat incidentul cu amenda dată unui bărbat care a ascultat muzică ucraineană la Moscova Președintele Vladimir Putin a calificat drept inacceptabila orice restricție asupra culturii ucrainene și a indemnat autoritațile sa nu fie ca cei care incearca sa "anuleze" cultura rusa, anunța Interfax.ru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE…

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, se așteapta ca, in cadrul intalnirii cu omologii sai din Armenia și din Azerbaidjan, care are loc la Moscova, sa discute despre implementarea acordurilor trilaterale semnate de președinții celor doua țari in 2020 și 2021 pentru a ințelege cum sa se actioneze…

- Rusia a restrictionat accesul la aplicatia de streaming de muzica SoundCloud, invocand ”informatii false” despre ceea ce Moscova numeste o ”operatiune militara speciala” in Ucraina, a informat duminica agentia de stiri Interfax, citand agentia de supraveghere al comunicatiilor Roskomnadzor (RKN),…

- Rusia a restrictionat accesul la aplicatia de streaming de muzica SoundCloud, invocand ”informatii false” despre ceea ce Moscova numeste o ”operatiune militara speciala” in Ucraina, a informat duminica agentia de stiri Interfax, citand agentia de supraveghere al comunicatiilor Roskomnadzor (RKN),…

- Un barbat a incercat sa plece dintr-un magazin din Bistrița impingand coșul plin cu alimente in așa fel incat sa nu plateasca, nu inainte de a critica, pe un ton politicos, aprovizionarea slaba. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un grup de barbați inarmați ar fi fost neutralizat sambata seara in Herson, a declarat reporterilor un reprezentant al serviciilor de urgența din regiune, relateaza Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Armata ucraineana a incercat o ofensiva in regiunile Nikolaiev și Herson și a eșuat, AFU pierzand peste 560 de oameni in efective, a anunțat luni seara Ministerul rus al Apararii, potrivit agenției ruse Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat luni, 22 august, un decret privind acordarea post-mortem a Ordinului pentru curaj jurnalistei Daria Dughina, a anunțat luni serviciul de presa al șefului statului rus, potrivit agenției ruse Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Țarile occidentale oscileaza intre un razboi hibrid si un conflict armat deschis cu Moscova, considera secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, citat de EFE si Interfax, transmite Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…