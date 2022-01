Vladimir Putin a cerut un nou sistem pentru blocarea conţinutului ”toxic” de pe internet Noul sistem, cuprins intr-o lista de ordine prezidentiale de pe site-ul Kremlinului, este descris ca un ”registru autoreglementat al continutului toxic” care ar urma sa fie folosit ”pentru protejarea minorilor”. Kremlinul ar urma sa-l analizeze pana la 1 iunie. Informatii despre acest ordinul, cu data de joi, au fost publicate pentru prima data de presa rusa sambata. Putin a facut aluzie la planuri pentru o combatere mai radicala a continutului online, dand vina pe internet pentru coruptia tinerilor si pentru ca a alimentat protestele de strada ale oponentilor politici considerati extremisti de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

