Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut miercuri fortelor de ordine sa inaspreasca represiunea impotriva celor care incearca sa "destabilizeze" Rusia, pe fondul unei vanatori asupra celor care se opun ofensivei militare din Ucraina, relateaza AFP, informeaza Agerpres."Va cer sa raspundeti sever…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- Vladimir Putin a cerut marti serviciului de securitate interna al Rusiei, FSB, sa isi intensifice activitatea de contrainformatii si sa impiedice "operatiunile de spionaj si sabotaj" in crestere impotriva Rusiei din partea Ucrainei si a Occidentului. Intr-un discurs adresat oficialilor FSB, liderul…

- Vladimir Putin și-a inceput discursul prin a explica de ce Rusia a inceput, la 24 februarie 2022, ceea ce el numește „operațiune militara speciala”, acuzand Occidentul și NATO ca au vorbit public despre furnizarea de arme nucleare Ucrainei inainte de razboi. La fel ca in alte ocazii, liderul de la Kremlin…

- Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca este „profund ingrijorat de informația comunicata de președintele Maia Sandu privind incercarile Rusiei de a destabiliza Republica Moldova” și ca, totodata, Romania și UE sprijina pe deplin continuarea caii democratice și europene…

- „Exista indicii puternice” ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa furnizeze racheta care a doborat zborul MH17 in 2014, au stabilit anchetatorii internaționali care investigheaza doborarea avionului Boeing 777 al operatorului aerian Malaysia Airlines in anul 2014 deasupra Ucrainei, scrie BBC…

- In acest documentar care are trei parti, al carui prim episod urmeaza sa fie difuzat luni seara pe BBC Two, fostul sef al guvernului britanic povesteste convorbirea telefonica „foarte lunga” si „extraordinara” cu presedintele rus dupa vizita sa la Kiev, la inceputul lunii februarie, relateaza AFP, preluat…

- Statele Unite il indeamna ironic pe presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca realitatea Razboiului rus in Ucraina si sa-si retraga trupele, dupa ce liderul de la Kremlin a folosit cuvantul "razboi" - interzis in Rusia - intr-o conferinta de presa, relateaza AFP. Aceasta interventie militara in…