- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a aprobat noua Strategie de Securitate Nationala a tarii, care constata ca "forte distructive" interne si externe incearca sa foloseasca actualele provocari pentru a destabiliza Rusia, transmite sambata EFE.

- Documentul, de 43 de pagini, publicat sambata pe portalul digital de informații guvernamentale, subliniaza ca sporirea infrastructurii militare a NATO in apropierea frontierelor ruse și exercițiile pentru posibila folosire a armelor nucleare impotriva Rusiei cresc amenințarile militare cu care se confrunta…

- CHIȘINAU, 28 iun - Sputnik. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat in articolul sau publicat in revista ”Rusia in afaceri globale” ca declarațiile venite de la Washington dupa summitul de la Geneva a președinților rus și american, Vladimir Putin și Joe Biden, nu corespund c poziția…

- Rusia poate stabiliza echilibrul de forțe cu Statele Unite, in cazul aderarii Ucrainei la NATO, cu ajutorul unor pași concreți, a apreciat analistul militar Viktor Baraneț (in imagine), relateaza agenția FAN. Comentand, intr-o recenta intervenție, problema posibilei intrari a Ucrainei in randurile…

- Șeful spionilor Rusia a negat marți ca ar fi responsabil pentru atacul cibernetic SolarWinds, dar a spus ca este ”flatat” de faptul ca serviciile secrete americane și britanice acuza serviciul se informații externe rus de o acțiune atât de sofisticata, transmite Reuters. Statele…