- Presedintele rus, Vladimir Putin, a sustinut marti un discurs in fata camerelor reunite ale parlamentului rus timp de aproape doua ore, la finalul caruia a anuntat ca Rusia isi suspenda participarea din tratatul New START pe care il au cu Statele Unite, singurul care mai era in

