- Unitati militare ruse vor efectua „exercitii tactice” in Belarus, la frontiera cu Ucraina, a anuntat luni agentia de presa Interfax, citand Ministerul Apararii rus, informeaza AFP. Luni, Vladimir Putin va face o vizita oficiala in Belarus, cel mai loial aliat al Kremlinului. Deocamdata, nu se precizeaza…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca Ucraina este pregatita pentru toate scenariile posibile de aparare impotriva Moscovei și a aliatului Belarus, in timp ce Vladimir Putin se indreapta spre Belarus și trupele rusești staționate acolo se pregates

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca dezvoltarea durabila a Federației Ruse depinde in primul rand de calitatea vieții din regiunile tarii. Liderul Federației Ruse a facut aceste declaratii in cadrul unei ceremoniei de inaugurare a unor unitați sociale, relateaza Agentia de presa TASS.…

- Numarul exact al soldaților ruși care și-au pierdut viața sau au fost raniți in Ucraina ramane un mister pentru toata lumea cu excepția unor oameni din interiorul Kremlinului. Lukașenko a admis ca Belarus ofera ajutor medical personalului militar rus, dar spitalele in care soldații sunt tratați sunt…

- Secretarul de stat al Consiliului de Securitate al Belarus a declarat ca Minsk-ul nu va intra in razboi pana in momentul in care granița sa de stat nu va fi incalcata, a precizat Ministerul Afacerilor Externe al Belarus. Secretarul de stat al Consiliului de Securitate al Belarus, Aleksandr Volfovici,…

- Ministrul roman al Apararii e sceptic in ceea ce privește posibilitatea ca Vladimir Putin sa recurga la arme nucleare in razboiul din Ucraina, afirmand marți seara ca președintele rus a ”blufat”, in incercarea de a impresiona tarile europene, transmite Agerpres.”Ceea ce a facut Putin de la inceput,…

- Polițiștii de frontiera ruși au dat jos din trenul care circula pe ruta Sankt Petersburg – Minsk mai multe persoane care erau eligibile pentru a fi mobilizate, in urma anunțului președintelui rus Vladimir Putin din 21 septembrie, informeaza publicația rusa independenta Mediazone . Este vorba despre…

- Occidentul trebuie sa trateze Rusia „cu respect”, a declarat luni, 26 septembrie, Vladimir Putin, la o intalnire cu omologul sau, Aleksandr Lukasenko, in statiunea rusa Soci, de la Marea Neagra, transmite EFE și Agerpres . La inceputul reuniunii, care nu a fost anuntata de Kremlin, Lukasenko a subliniat…