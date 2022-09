Presedintele rus, Vladimir Putin, a aprobat luni o noua doctrina de politica externa edificata in jurul conceptului "Lumea rusa", notiune pe care ideologii conservatori au folosit-o pentru a justifica interventia in afara tarii in sprijinul vorbitorilor de limba rusa, noteaza Reuters.

