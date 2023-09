Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul sau din Coreea de Nord, Kim Jong Un, au avut un dialog la un centru spatial din estul Rusiei, la care au fost prezenți și membrii ambelor delegații. Putin a declarat in timpul discuțiilor ca intalnirea cu Kim Jong Un a coincis cu momentul aniversarii…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe liderul nord-coreean Kim Jong Un cu cea de-a 75-a aniversare a proclamarii Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC), pledand pentru intarirea cooperarii bilaterale „in toate directiile”, a anuntat sambata Kremlinul, potrivit AFP, informeaza AGERPRES…

- Rusia intenționeaza sa-și dezvolte relațiile cu Coreea de Nord, indiferent de opinia altor țari, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. El a refuzat sa spuna daca Kim Jong Un va merge in Rusia pentru a se intalni cu Vladimir Putin, potrivit TASS.

- Soldații ucraineni au fost observați folosind rachete nord-coreene despre care au spus ca au fost capturate de o țara „prietenoasa” inainte de a fi livrate Ucrainei, a informat sambata Financial Times, citat de Reuters.In schimb, ministerul apararii de la Kiev a sugerat ca armele au fost capturate de…

- Soldati ucraineni au fost vazuti folosind rachete nord-coreene despre care au spus ca au fost confiscate de o tara „prietena” inainte de a fi livrate Ucrainei, relateaza sambata Financial Times (FT). Ministerul ucrainean al Apararii a sugerat ca armele au fost capturate de la rusi, potrivit ziarului.…

- Presedintele lituanian Gitanas Nauseda a cerut duminica, 25 iunie, NATO sa "consolideze" flancul estic al Aliantei daca Belarusul va deveni noua gazda a liderului gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, scrie Agerpres preluand AFP.Liderul tarii baltice, invecinata cu Rusia si Belarus si…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca „slabiciunea Rusiei este evidenta”, apreciind ca Ucraina protejeaza restul Europei, relateaza AFP si Reuters. In prima sa reactie la evenimentele din Rusia, Zelenski a spus ca acela care „alege drumul raului se autodistruge”, facand referire…

- Obiectivul demilitarizarii Ucrainei, declarat de Moscova la inceputul campaniei sale militare in tara vecina, a fost „in mare parte indeplinit”, sustine Kremlinul, citat duminica de EFE. „Ucraina foloseste din ce in ce mai putin arme proprii si din ce in ce mai mult sisteme de armament furnizate de…