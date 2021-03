Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a dosarului de invinuire a liderului organizatiei criminale „Machena” pentru comandarea și organizarea asasinarii, in 2008, a unei autoritați criminale rivale. Omorul a avut loc intr-un penitenciar…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a dosarului de invinuire a liderului organizatiei criminale „Machena” pentru comandarea și organizarea asasinarii, in 2008, a unei autoritați criminale rivale.

- Fostul deputat PSD, Cristian Rizea, a fost trimis in judecata in Republica Moldova pentru fals in declarații in momentul cererii pentru dobandirea cetațeniei Republicii Moldova inaintata in 2017, informeaza G4media . Procurorii din Republica Moldova au deschis dosar penal pe numele lui Cristian Rizea…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis spre examinare in judecata dosarul de invinuire a unui cetațean roman, Cristina Rizea, care a primit cetațenia Republicii Moldova prin procedura de recunoaștere a cetațeniei, in anul 2017. Insa, in cadrul acestei…

- Vladimir Moscalciuc, alias Machena, care are statutul de „hoț in lege”, a fost transferat din Penitenciarul nr. 15 de la Cricova in izolatorul Centrului Național Anticorupție (CNA). Transferul a avut loc miercuri, 24 februarie, in baza ordonanței procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța despre terminarea urmaririi penale și trimiterea in judecata a dosarului celor trei membri ai grupului criminal organizat, invinuiți pentru punerea in circulație a 63 mii euro falși. Invinuiții continua sa se afle…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmarirea penala in privința invinuitului cu dubla cetațenie, anunțat in cautare pentru șantaj. Este vorba despre Gheorghii Nazaruc alias „Jora”, extradat pe 14 decembrie din regiunea Odessa in Republica Moldova…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmarirea penala in privința invinuitului cu dubla cetațenie, anunțat in cautare pentru șantaj. Este vorba despre Gheorghii Nazaruc alias „Jora”, extradat pe 14 decembrie din regiunea Odessa in Republica Moldova…