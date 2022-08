Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari joi, la Liov, ca tara sa este alaturi de Ucraina si a tras un semnal de alarma cu privire la pericolul unui „nou Cernobil” la centrala nucleara din Zaporojie, ocupata de armata rusa, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat impreuna cu secretarul general al ONU la Liov, unde s-au intalnit cu președintele Volodimir Zelenski, a afirmat joi ca țara sa susține Ucraina si s-a aratat ingrijorat de pericolul unui „nou Cernobil”, referindu-se la situatia tensionata de la centrala nucleara…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 169 LIVE TEXT. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a tinut un nou discurs in care a afirmat ca durata razboiului depinde direct de pierderile pe care le va suferi Rusia. Totodata, seful statului a tinut sa mentioneze ca armata rusa a fost ”expulzata” din regiunile…

- Suntem in ziua cu numarul 167 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, dupa atacurile de la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi. Alte doua nave, care transportau…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, in urma unor noi atacuri la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi, informeaza AFP. „Lumea nu trebuie sa uite Cernobil si faptul ca Zaporojie este cea…

- Un accident la centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie ocupata de Rusia ar fi mult mai grav decat dezastrele de la Cernobil sau Fukushima, a declarat luni ambasadorul ucrainean pe langa Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), in timp ce Moscova si Kievul se acuza reciproc de atacuri…

- Rafael Grossi a declarat intr-un interviu acordat marti pentru The Associated Press ca situatia devine din ce in ce mai periculoasa la centrala Zaporojie din orasul sud-estic Enerhodar, pe care trupele ruse l-au cucerit la inceputul lunii martie. ”Fiecare principiu al sigurantei nucleare a fost incalcat.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, joi, pe Frank Rose, administrator principal adjunct al Administratiei Nationale pentru Securitate Nucleara a Statelor Unite (NNSA) si fost negociator-sef al Acordului intre Romania si SUA privind amplasarea sistemului de aparare impotriva rachetelor…