Vladimir Kara-Murza, un critic proeminent al Kremlinului, care a supraviețuit dupa doua presupuse tentative de otravire, a fost reținut luni in fața blocului in care locuiește la Moscova, dupa ce in cursul zilei CNN difuzase un interviu cu el, in care opozantul a spus ca „agresiunea” rusa din Ucraina va duce in cele din urma la caderea regimului lui Vladimir Putin.