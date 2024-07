Stiri pe aceeasi tema

- Daca Ucraina va cadea, țarile baltice, Moldova și Balcanii vor fi in pericol - nu doar din cauza tancurilor, ci și a unui razboi hibrid care nu va incalca Articolul 5. Rusia a celebrat recent Ziua Victoriei, o sarbatoare naționala importanta care aniverseaza infrangerea Germaniei naziste de catre…

- Oficiali din serviciile de informații il suspecteaza pe fugarul Jan Marsalek, directorul de operațiuni al companiei Wirecard, acum falimentare, de complicitate cu Partidul Libertații, de extrema dreapta, in numele Moscovei, scrie Politico intr-o ancheta dedicata scandalului care a afectat credibilitatea…

- In urma cu patru ani, dupa preluarea mandatului de primar de sector, Daniel Baluța anunța o serie de proiecte de infrastrucutura pentru locuitorii din administrația sa. Printre ele se afla și singurul spital de Stomatologie construit in București, in ultimii 50 de ani, cu 65 de cabinete medicale si…

- Romania are a treia cea mai mica speranta de viata din UE, de 76,6 ani, potrivit Eurostat. Țara noastra este urmata in acest clasament doar de Letonia, cu 75,9 ani si de Bulgaria, cu 75,8 ani. Spania este tara din Uniunea Europeana (UE) cu cea mai mare speranta de viata, de 84 de ani, si se afla […]

- Dupa cateva luni de tergiversari, Congresul SUA a aprobat marți ajutorul destinat luptei Ucrainei impotriva agresiunii militare rusești. Dar scopurile expansioniste ale lui Vladimir Putin nu se opresc in aceasta țara. In Republica Moldova, situata intre o Ucraina greu incercata și Romania, interferența…

- Loredana Groza are 53 de ani se afla intr-o forma de invidiat. Aseara, artista a fost prezenta la Premiile Unica, unde a fost premiata, alaturi de alți colegi de breasla. Ținuta vedetei a atras toate privirile celor din jur. Loredana a urcat pe scena Premiilor Unica.ro, joi seara, unde a primit trofeul…