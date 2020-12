Stiri pe aceeasi tema

- "Daca va exista o incercare privind retragerea contingentului nostru de mentinere a pacii, noi il vom dubla sau chiar tripla. Pe seama cui? Aproape toata lumea are acolo pasapoarte rusesti. Exista 250.000 de cetateni rusi (in Transnistria). Conform Constitutiei, noi ar trebui sa-i protejam, dar ei nu…

- Vladimir Jirinovski, deputat in Duma de Stat si lider al Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR, ultranationalist), a declarat recent la televiziunea publica rusa Rossia-1 ca, daca autoritatile Republicii Moldova vor incerca sa puna in aplicare retragerea trupelor ruse din Transnistria, contingentul…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a calificat marti drept „iresponsabil” apelul lansat de Maia Sandu, castigatoarea pro-europeana a alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, de retragere a trupelor ruse de pe teritoriul tarii, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- CHIȘINAU, 30 nov – Sputnik. Maia Sandu a raspuns afirmand ca poziția Republicii Moldova a fost mereu aceasta - retragerea trupelor militare rusești din stanga Nistrului. © Sputnik / Владимир АстапковичMoscova a comentat declarația Maiei Sandu privind retragerea trupelor ruse"Este poziția…

- Liderul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) Maia Sandu este castigatoarea alegerilor prezidentiale de duminica, din Republica Moldova, la nivel national fiind cu peste 15 procente in fata contracandidatului sau, presedintele in functie Igor Dodon, iar in diaspora avand cu mai mult de 85 de procente…

- Pe langa voturile din bazinul intern pro-european, Maia Sandu are nevoie de o mobilizare si mai mare a diasporei moldovenesti din Occident, plus o parte din voturile lui Renato Usatii. In schimb, Igor Dodon se bazeaza pe voturile electoratului socialist, pe diaspora moldoveneasca din Rusia si pe voturile…

- R. Moldova se pregateste pentru turul doi al alegerilor prezidentiale Maia Sandu ( stânga) și Igor Dodon (dreapta). Foto: radiochisinau.md. Republica Moldova se pregateste pentru turul doi al alegerilor prezidentiale, care va fi disputat mâine de presedintele filorus Igor Dodon si fostul…

- CHIȘINAU, 3 nov – Sputnik. Președintele in exercițiu Igor Dodon, care candideaza pentru un nou mandat prezidențial, s-a referit in cadrul unui briefing ținut astazi și la statutul limbii ruse in Republica Moldova. El i-a reproșat contracandidatului sau din alegerile prezidențiale, Maia Sandu, ca…