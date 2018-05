Cei doi finaliști de la Exatlon, Vladimir Draghia și Ionuț zis ”Jaguarul” au intrat in competiție inca de la inceputul lunii ianuarie. Intre timp, aspectul lor fizic a avut mult de suferit din cauza condițiilor pe care le-au suportat in tabara concursului din Republica Dominicana. Vladimir Draghia și Ionuț Sugacevschi au intrat in competiție inca […] The post Vladimir Draghia și Ionuț ”Jaguarul”, transformare șocanta in cele 4 luni de Exatlon! Cum au ajuns sa arate acum appeared first on Cancan.ro .