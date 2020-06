Stiri pe aceeasi tema

- E din nou scandal in poliție. Dupa ce in urma cu circa doua saptamani, șase agenți din București au imobilizat in forța un pensionar care refuzase sa se lase scanat și se certase cu paznicii de la Kaufland, agenții din Poliția Romana lovesc din nou. De data aceasta, victima le-a picat un caruțaș care…

- Un șofer oprit de un echipaj de poliție pentru depașirea vitezei legale pe șoseaua Ștefan cel Mare, din București, a refuzat sa se legitimeze și a demarat cu agentul de poliție agațat de autovehicul, tarindu-l pe acesta cațiva zeci de metri, informeaza Poliția Capitalei. Incidentul s-a produs sambata…

- Un polițist de la Brigada Rutiera a Capitalei a fost lovit, in noaptea de vineri spre sambata, de un șofer care fusese oprit in trafic.Inițial, conducatorul auto a oprit la semnalele agenților, insa cand aceștia i-au cerut actele, șoferul a refuzat, spunand ca este "cetațean suveran" și a…

- Potrivit IPJ Buzau, in seara de 29 aprilie, politistii buzoieni au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat de 34 de ani, din Vrancea , a parasit in cursul zilei incinta unitatii medicale de pe raza municipiului Bucuresti, fara incuviintarea cadrelor medicale, unde se afla internat cu diagnosticul…

- Nimeni nu scapa de brațul lung al legii, mai ales atunci cand „Garce” se oprește langa tine și iți bate in geam. Vali Vijelie, artist cunoscut și indragit de toata tumea, a fost oprit de un ofițer de poliție in plin trafic, iar paparazii Spynews.ro au surprins tot momentul!

- Zilele trecute, un medic din București a postat pe Facebook o intamplare mai puțin obișnuita pentru Romania. Acesta abia ieșise din tura de noapte, cand a fost oprit la un control de rutina de o polițista. Imediat ce a aflat ca este medic, aceasta a luat poziția de drepți și l-a salutat cu mana la...

- Marți dimineața, o polițista a oprit in trafic un șofer, fara sa știe ca la volan se afla un reputat medic din București. Cand și-a dat seama cu cine stan de vorba, aceasta a facut un gest ce l-a impresionat pe doctor.