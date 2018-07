Vladimir Draghia și-a surprins fanii dupa luna de miere petrecuta in Maroc. Actorul a postat pe contul de socializare o imagine in care apare impreunacu soția lui, Alice, alaturi de care a scris un mesaj amuzant. Se pare ca micile certuri intre cei doi, asa cum chiar Vladimir Draghia a dezvaluit.Totul a pornit de la o fotografie pe care, initial, Vladimir Draghia nu a vrut sa o posteze pe contul de socializare. „M-a certat Alice ca am pus poza asta la Stories, ca e mișto, ca cica daca știa ca n-o s-o folosesc și aici, nu se chinuia s-o editeze. Ei, uite c-am postat-o și aici, dar doar pentru…