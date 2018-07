Vladimir Drăghia s-a căsătorit. Primele imagini de la nunta pe malul mării | FOTO Vladimir Draghia s-a casatorit duminica, 21 iulie 2018, cu alesa inimii sale, Alice Cavaleru. Cei doi au aratat superb la cel mai important eveniment din viața lor. Zi emoționanta pentru actorul Vladimir Draghia. Acesta s-a casatorit sambata, 21 iulie 2018, cu iubita sa, Alice Cavaleru. Cei doi au impreuna o fetița adorabila, care se numește Zora. La evenimentul care a avut loc pe plaja, la malul marii, mirii au fost relaxați și tot timpul zambitori. Emoționați, Vladimir Draghia și Alice Cavaleru au stat tot timpul impreuna. S-au ținut de mana, au fost foarte atenți unul cu celalalt și au oferit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

