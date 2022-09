Stiri pe aceeasi tema

- Exista riscul unei crize economice in Romania, spune, ca raspuns la o intrebare, ministrul Finantelor. Nu traim intr-o oaza feriți de riscurile apariției unor elemente recesioniste, adauga Caciu, caruia insa i-ar placea ca analiștii economici sa fie puțin mai cumpatați, fara „scene apocaliptice”. In…

- Romania, aflata pe locul al patrulea in topul UE dupa productia de grau din 2021, va recolta anul acesta 9 mil. tone, o productie mai mica cu 25% fata de anul trecut, din cauza secetei, potrivit fermierilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Exporturile de grau din Romania au fost situate, in ultimii 4 ani, la nivele cuprinse intre 36% și 50% din producția totala, inregistrandu-se un excedent semnificativ al producției de grau in comparație cu nivelul consumului intern. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vladimir Draghia a facut primele declarații pentru impact.ro dupa ce s-a zvonit ca va el va prezenta emisiunea „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” la Pro TV. Actorul a recunoscut ca a semnat un contract cu aceasta televiziune, dar pentru un alt proiect. „Am citit și eu știrea și m-am amuzat! M-am amuzat…

- In portul ucrainean Ismail, transportatorii stau la coada cu camioanele pline cu cereale, in timp ce pe celalalt mal al Dunarii, in Romania, asteapta navele care sa duca aceste cereale in porturile de la Marea Neagra, transmite AFP cu referire la Digi24 . Marinarii nu isi aduc aminte sa fii vazut vreodata…

- Care sunt plajele din Romania unde te poți rasfața cel mai mult. Acestea sunt late și mai puțin aglomerate. Sezonul estival 2022 este in plina desfațurare, iar mulți dintre romani și-au facut deja planuri pentru vacanța la mare. Chiar și așa, in randurile de mai jos va spunem care sunt cele mai puțin…

- Moldova s-a dovedit a fi in afara noului rating al țarilor europene in ceea ce privește accesibilitatea energiei electrice pentru populație, ocupand penultimul loc in acesta. Studiul realizat de RIA „Rating” noteaza ca un locuitor al Republicii Moldova iși permite sa achiziționeze doar puțin mai mult…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca este inca nevoie de multe masuri pentru a fi siguri ca in Romania nu va fi criza alimentara, iar „in perioada urmatoare” Guvernul va veni cu astfel de masuri pentru sprijinirea productiei si asigurarea unor rezerve.