Vladimir Draghia a stat cinci luni in Republica Dominicana și… la fel ca toți foștii concurenți de la “Exatlon”, el primea hrana cu porția și aproape la limita supraviețuirii, avand in vedere efortul pe care il depunea in timpul probelor solicitante. Iar in aceasta seara, caștigatorul de la “Exatlon” a dezvaluit cum a reușit sa […] The post Vladimir Draghia a spus in sfarșit ce manca atunci cand NU era filmat la “Exatlon”! Produsul din Republica Dominicana e preferatul multor romani appeared first on Cancan.ro .