Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Draghia a intrat in posesia premiului de 100.000 de euro de la Exatlon Romania și l-a donat in direct la o emisiune de la Kanal D. Vladmir Draghia este primul caștigator al concursului Exatlon Romania , care s-a desfașurat in Republica Dominicana. Vladimir Draghia a anunțat ca doneaza toți…

- Vladimir Draghia a venit la emisiune cu hainele cu care se imbraca si in Republica Dominicana, scrie stirilekanald.ro. El a povestit cat de greu i-a fost iubitei lui dupa ce a ramas singura cu micuta Zora si cum a recationat aceasta cand a aflat ca banii castigati vor fi donati integral catre MagiCamp.…

- Finala “Exatlon” (Kanal D) s-a disputat pe 23 mai, premiul de 100.000 de euro a mers la Vladimir Draghia, insa “Razboinicii” Stefan si Alex s-au ales cu o multime de fani si cu notorietate. Ei sunt acum nedespartiti si merg la mai multe evenimente mondene impreuna. Click! i-a surprins pe 5 iunie si…

- Imediat dupa ce a pierdut finala Exatlon, Ionut Sugacevschi a fost consolat si de catre invingatorul Vladimir Draghia, dar si de prezentatorul show-ului, Cosmin Cernat, scrie stirilekanald.ro. Invatat sa lupte si sa traga de el, "Razboinicul" si-a ascuns dezamagirea intr-un discurs elegant si fair…

- Aseara, dupa un maraton al emotiilor, care i a unit pe fostii rivali Razboinici si Faimosi, atat in Arena din Republica Dominicana, cat si in platoul special amenajat pentru marea finala de la Kanal D, "Exalton" si a aflat deznodamantul.Telespectatorii au ales, prin vot, marele castigator al acestui…

- EXATLON ROMANIA 24 APRILIE 2018 KANAL D LIVE VIDEO: Marți seara va fi o ediție tensionata la EXATLON, in contextul in care se joaca pentru protecție, la final trei persoane urmand a fi propuse spre eliminare. EXATLON ROMANIA 24 APRILIE 2018 KANAL D LIVE VIDEO: "E din ce ce in mai important…

- Prezentatorul emisiunii, Cosmin Cernat, i-a anunțat astazi pe concurenți ca saptamana asta vor fi alte reguli. Pentru ca inca sunt sarbatorile pascale, saptamana aceasta, nimeni nu va pleca acasa. Pentru echipa Razboinicilor, vestea a venit ca o gura uriașa de oxigen, dupa ce saptamana trecuta…