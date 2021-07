Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce deputatul PAS, Dumitru Alaiba, a dat de ințeles ca membrii formațiunii ar aștepta demisia Procurorului General, Alexandr Stoianoglo, deputatul socialist, Grigore Novac, a venit cu o reacție. Reprezentanții BECS, a doua fracțiune ca marime in viitorul Parlament, califica sugestiile drept o „obraznicie…

- CHIȘINAU, 14 iul - Sputnik. Toți cei care au participat la scrutinul din 11 iulie, dar nu s-au regasit in noul Parlament, au nevoie de odihna și de o ”resetare” a vieții. Cel puțin asta susțin cațiva dintre foștii deputați care nu au mai intrat in noul Legislativ. © Sputnik / Rodion ProcaCand va…

- CHIȘINAU, 14 iul - Sputnik. Toți cei care au participat la scrutinul din 11 iulie, dar nu s-au regasit in noul Parlament, au nevoie de odihna și de o ”resetare” a vieții. Cel puțin asta susțin cațiva dintre foștii deputați care nu au mai acces in Legislativ. © Sputnik / Rodion ProcaCand va avea loc…

- Vilceanu e președinte PNL Gorj. In trecut, acesta a fost membru al PSD. Pentru un viitor ministru care se va ocupa de banii țarii, Vilceanu are o vasta experiența, dar nu in direcția potrivita. Deputatul a facut avere din contracte de milioane cu statul. Pe 23 august, premierul trebuie sa numeasca un…

- Vilceanu e președinte PNL Gorj. In trecut, acesta a fost membru al PSD. Pentru un viitor ministru care se va ocupa de banii țarii, Vilceanu are o vasta experiența, dar nu in direcția potrivita. Deputatul a facut avere din contracte de milioane cu statul. Pe 23 august, premierul trebuie sa numeasca un…

- Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, spune ca imediat a doua zi dupa alegeri formațiunea sa va anunța deciziile luate in privința formarii unui Guvern funcțional. Și asta daca PAS va obține o majoritate in Legislativ, informeaza Realitatea.md. „Noi va trebui sa facem unele acțiuni…

- Ministerul Economiei sustine fara echivoc Legea 5G trimisa in Parlament, iar notificarea transmisa de catre minister a fost in urma unei comunicari cu Comisia Europeana, a declarat, joi, ministrul Economiei, Claudiu Nasui. "Am vorbit cu premierul, sustinem fara echivoc legea 5G trimisa…

- Ministerul Economiei sustine fara echivoc Legea 5G trimisa in Parlament, iar notificarea transmisa de catre minister a fost in urma unei comunicari cu Comisia Europeana, a declarat, joi, ministrul Economiei, Claudiu Nasui. "Am vorbit cu premierul, sustinem fara echivoc legea 5G trimisa de Guvern…