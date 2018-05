Vladescu si-a garantat o parte din cautiunea de un milion de euro cu lingouri de aur

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, acesta a garantat cautiunea si cu lingouri de aur in valoare de 100.000 euro. ”Inculpatul Vladescu Sebastian a respectat cele prevazute in ordonanța procurorilor anticorupție, in sensul ca a pus la dispoziția procurorilor inscrisuri din care rezulta: - consemnarea la o unitate bancara,…

- Procurorii DNA au stabilit o cautiune de un milion de euro fata de fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, in dosarul in care este acuzat de luare de mita si trafic de influenta in forma continuata, acesta respectand ordonanta si garantand cu lingouri, bani si imobile. Potrivit unui comunicat…

- Procurorii DNA au stabilit o cautiune de un milion de euro fata de fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, in dosarul in care este acuzat de luare de mita si trafic de influenta in forma continuata, acesta respectand ordonanta si garantand cu lingouri, bani si imobile. Potrivit unui comunicat…

- Fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, urmarit penal de prourorii DNA pentru savarșirea infracțiunilor de luare de mita (doua infracțiuni) si trafic de influența in forma continuata, a platit cautiunea stabilita la 1 milion de euro. Astfel, potrivit unui comunicat al DNA, a pus la dispoziția…

- Fostul ministru de Finante, Sebastian Vladescu, va fi cercetat sub control judiciar pe cautiune in dosarul in care e acuzat de luare de mita si trafic de influenta, au precizat, marti, pentru Agerpres, surse judiciare. Sursele mentionate au aratat ca, ...

- Surse judiciare afirma pentru Libertatea.ro ca fostul șef al Exim Bank, Ionuț Costea, cumnatul lyui Mircea Geoana, ar fi dat pana in prezent aproximativ trei sute de mii de euro, bani aflați in mai multe conturi puse la dispoziție procurorilor DNA, și imobile care sa acopere restul cauțiunii pana la…

- Fostul deputat Cristian Boureanu a ajuns, in cursul zilei de astazi, la sediul DNA, in dosarul fostului ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu.Surse citate de Antena 3 arata ca Boureanu s-a dus la DNA pentru a-și plati cauțiunea de 200.000 de euro, impusa de procurori in acest dosar.…

- Presedintele Klaus Iohannis a dat aviz pentru urmarirea penala a fostului ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, cercetat pentru ca ar fi savarsit doua infractiuni de luare de mita, in perioada exercitarii functiei ministeriale. Spaga din dosarul in care mai e anchetat si Cristian Boureanu…