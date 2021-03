Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a declarat, duminica seara, ca nu exclude carantinarea Bucureștiului. Mai mult, ministrul Sanatații a mai precizat ca rata de infectare din Capitala este in creștere. De asemenea, tot, duminica, Alin Stoica, prefectul Capitalei, a transmis ca este posibil sa se…

- Sorin Cimpeanu a reușit sa-i convinga pe specialiștii cooptați de guvern in Comitetul Național pentru Situații de Urgența sa permita elevilor din clasele terminale sa faca școala cu prezența fizica chiar și in localitațile cu scenariul roșu. Vlad Voiculescu a acceptat cu greu, punand o condiție:…

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, la Antena 3 , ca testele antigen vor fi distribuite doar in școlile care au cabinete medicale și totodata dispun de personal autorizat. Sorin Cimpeanu a menționat ca in toate celelalte școli nu au de ce sa se distribuie testele antigen, problema…

- Imagini dramatice de la tragedia produsa vineri dimineața la Institutul “Matei Balș” din Capitala au fost publicate pe rețelele de socializare. Dimineața CUMPLITA la BALȘ! Au murit oameni in INCENDIU Jurnalistul Pro TV Alex Dima a primit o fotografie tulburatoare de la acest incendiu, in urma…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, anunta ca a desemnat un secretar de stat care impreuna cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta va tine legatura cu spitalele si cu familiile pacientilor transferati vineri dimineata, in urma incendiului de la Institutul "Matei Bals".

- Patru persoane au decedat vineri dimineata in incendiul de la Institutul ‘Matei Bals’ din Capitala. Potrivit sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, trei persoane au fost gasite dupa ce s-a degajat fumul, iar o a patra a fost resuscitata, dar fara rezultate pozitive. Raed Arafat…

- Inca doi romani au fost confirmați cu noua tulpina a coronavirusului din UK. Cei doi pacienți se afla in prezent internați la spitalul Matei Balș din București, transmite Ministerul Sanatații. Cei doi nu au calatorit in afara țarii spun autoritațile. Intre timp Vlad Voiculescu le cere autoritaților…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a trimis responsabililor din Capitala care se reunesc, vineri, la ora 13, in ședința Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, o scrisoare in care cere menținerea restricțiilor in București, conform unor surse oficiale citate de G4media.ro. Ministrul Voiculescu…