Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spera ca acesta sa fie ultimul val al pandemiei, pentru ca el "vede luminița de la capatul tunelului, a acestei pandemii, dar in saptamanile urmatoare, pana la Paștele ortodox, va fi foarte greu". Vlad Voiculescu a anunțat, duminica, intr-o conferința de presa, trei masuri radicale pentru a face fața noului val