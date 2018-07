Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru tehnocrat al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a comentat joi declaratiile ministrului Agriculturii, Petre Daea, cu privire la Holocaust, dar si gafa diplomatica a premierului Viorica Dancila aflata in vizita oficiala in Muntenegru. Acesta a spus ca urmatoarea campanie de care Romania ar avea…

- Ministrul Agriculturii și-a cerut scuze pentru afirmațiile facute in cadrul unei emisiuni in care a comparat sacrificarea porcilor cu tragedia de la Auschwitz. Ministerul mai precizeaza și ca se fac eforturi pentru limitarea pestei porcine. Ministrul Agriculturii iși cere scuze pentru declarațiile facute…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a comparat incinerarea porcilor in fermele din Romania cu ceea ce s-a intamplat la Auschwitz, cel mai mare lagar de exterminare nazist, unde au fost gazați și incinerați peste 1,1 milioane de evrei. ”Trebuie sa sacrificam, din nefericire, 45.000 de capete la Carniprod…

