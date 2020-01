Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu și-a lansat candidatura la Primaria Capitalei, susținut de PLUS și Dacian Cioloș. In aceasta perioada, cei de la USR și PLUS negociaza pentru susținerea unui candidat comun la Capitala, dar Vlad Voiculescu a furat startul.Citește și: VIDEO Viorica Dancila, intrebata de ce are…

- Violeta Alexandru, liderul PNL Bucuresti, a vorbit marti la „Adevarul Live”, despre o posibila candidatura la Primaria Capitalei, precum si despre discutiile cu USR-PLUS in vederea unui candidat comun al Opozitiei. „Bucurestiul condus de o persoana notorie, un star de televiziune, se vede cum arata…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca nu are intenția de a candida pentru Primaria Capitalei. Liderul ALDE a mai spus ca „Bucureștiul e o mica țara care trebuie gestionata” și i-a reproșat Gabrielei Firea ca licitațiile organizate au un singur beneficiar și anume firmele turcești, conform Mediafax.Citește…

- Partidul lui Dacian Cioloș incearca sa blocheze candidatura lui Nicușor Dan in competiția interna din Alianța USR-PLUS, unde fostul președinte al USR se lupta cu candiatul PLUS, Vlad Voiculescu pentru candidatura la Primaria Capitalei. PLUS a cerut Autoritații Electorale Permanente o interpretare a…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sambata, referindu-se la existenta unui candidat USR - PLUS la Primaria Capitalei, ca se vor face toate eforturile pentru a exista un candidat comun. El s-a declarat totusi convins ca cel mai bun candidat e Vlad Voiculescu, dar a precizat ca va fi parcurs…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, joi, ca Bucurestiul nu figureaza in proiectul Guvernului de rectificare a bugetului de stat, postat in urma cu o zi pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice. "Desi am comunicat prompt datele care ne-au fost solicitate pentru viitoarea…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi ca iși dorește sa candideze din partea PSD pentru un nou mandat in fruntea Bucureștiului și ca a inceput un „jihad” politic impotriva sa.Firea le-a acuzat pe Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, fondatoarele Asociației Daruiește Viața, care construiește…