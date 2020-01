Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul fostului ministru pentru Capitala se numeste ”Bucuresti, capitala oamenilor buni” si se bazeaza pe patru principii esentiale: curatenie, calitate, control si colaborare.”Orice plan serios pentru dezvoltarea unui oras incepe si se termina cu oamenii. (...) Peste cinci luni putem…

- Vlad Voiculescu și-a lansat candidatura la Primaria Capitalei, susținut de PLUS și Dacian Cioloș. In aceasta perioada, cei de la USR și PLUS negociaza pentru susținerea unui candidat comun la Capitala, dar Vlad Voiculescu a furat startul.Citește și: VIDEO Viorica Dancila, intrebata de ce are…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, continua dezbatarea pe tema poluarii din București, in mediul online, el scriind pe pagina sa de Facebook faptul ca actualul primar general ar trebui sa se mute in Capitala, pentru a vedea ca locuitorii acestui oraș „pur și simplu inhaleaza...

- Dupa ce prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a anuntat ca alegerile parlamentare anticipate ar putea avea loc in luna aprilie, iar PMP sustine acest demers, Traian Basescu ii da acestuia planurile peste cap, afirmand ca Romania nu are nevoie de instabilitate politica in acest moment. "Anticipatele…

- De la București, in Romania, la Sofia, in Bulgaria, și in alte țari balcanice din sud-estul Europei, guvernele succesive nu au reușit sa abordeze riscurile pe care le prezinta imbatranirea cladirilor. Au incurajat boom-urile in construcții, in anii 90, in timpul tranziției de la comunism la capitalism,…

- Partidul lui Dacian Cioloș incearca sa blocheze candidatura lui Nicușor Dan in competiția interna din Alianța USR-PLUS, unde fostul președinte al USR se lupta cu candiatul PLUS, Vlad Voiculescu pentru candidatura la Primaria Capitalei. PLUS a cerut Autoritații Electorale Permanente o interpretare a…

- Partidul lui Dacian Cioloș incearca sa blocheze candidatura lui Nicușor Dan in competiția interna din Alianța USR-PLUS, unde fostul președinte al USR se lupta cu candiatul PLUS, Vlad Voiculescu pentru candidatura la Primaria Capitalei. PLUS a cerut Autoritații Electorale Permanente o interpretare…

- Senatorul USR Cristian Ghica a reacționat dur dupa ce Dacian Cioloș s-a aratat nemulțumit ca partenerii de alianța au decis sa susțina candidatura lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei, scrie G4Media.ro. "Cu ce drept se baga Dacian Cioloș in deciziile USR?! (…) Ceea ce spune Dacian Cioloș este absolut…