- Spitalul Foișor din București a fost evacuat, vineri seara, dupa un ordin semnat de Raed Arafat și avizat de Vlad Voiculescu. Din cei 105 pacienți internați pana vineri, mai puțin de 20 au fost transferați la alte unitați medicale, restul fiind externați și duși, de catre rude, la casele lor.…

- Autoritațile au evacuat Spitalul de Ortopedie Foisor din Bucuresti in timp record. Totul s-a intamplat pentru ca acesta a devenit unitate COVID. Zeci de oameni, abia operati, au ramas in curtea spitalului. Seful DSU, Raed Arafat, a incercat sa explice decizia de evacuare. „S-a luat decizia de a transforma…

- Gabriela Firea, parlamentar PSD, ii cere demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, pentru modul in care a fost gestionat transferul pacienților de la Spitalul Foișor din București. Bolnavii au inceput sa fie transferați la alte spitale inca de la amiaza, dar toata operațiunea a fost prelungita…

- Pacienții din spitalul Foișor au fost evacuați vineri noapte, in urma unui ordin care a fost dat și semnat de catre Departamentul pentru Situații de Urgența. „Dupa o analiza, s-a luat decizia transformarii Spitalului Foișor in spital COVID. Ordinul s-a transmis mai devreme de ora 18.00”, a declarat,…

- Premirul Florin Cițu, vicepremierul Dan Barna, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu și șeful DSU, Raed Arafat s-au adunat astazi la sediul Ministerului de Interne pentru a discuta pe tema paturilor de la ATI. In urma creșterii masive a numarului de cazuri de infectari Covid-19 in Romania, cele mai multe…

- Premierul Florin Cițu spune ca ținta privind paturile de Terapie Intensiva pentru pacienții cu Covid-19 ramane aceeași, respectiv 1600, iar experții Ministerului Sanatații trebuie sa comunice public in fiecare saptamana care sunt masurile luate pentru valul 3 al pandemiei. „Știu ca in București…

- Dupa trei zile de la redeschiderea școlilor, in sectorul 4 al Capitalei au fost inregistrate trei cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in randul elevilor, plus un profesor, a informat Primaria sectorului 4. In acest moment, numarul total al cazurilor confirmate din București a ajuns la cinci. In sectorul…