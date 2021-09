Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu afirma ca Romania se afla pe locul al patrulea in lume ca numar de infectari cu SARS-CoV-2 si ca numar de decese, alaturi de tari cu o populatie de 3,5 ori mai mare. "«Romania normala» promisa a fost in ultimele luni un stat complet iresponsabil fata de proprii…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu spune ca Romania se afla in acest moment in Top 5 mondial din punct de vedere al numarului de infectari și al numarului de decese și ca nicio alta țara din...

- In ultimele 24 de ore s-a inregistrat un numar record de cazuri noi de COVID-19 in Romania, nu mai puțin de 11.049. Precedentul varf fusese de 10.269, in noiembrie 2020. Noutați alarmante din partea Grupului de Comunicare Strategica. Ultimul bilanț legat de COVID-19 a adus vestea infectarii a 11.049…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS și deputat PSD, avertizeaza ca obiectivele din campania de vaccinare anti-Covid vor fi ratate in acest an, iar valul patru va aduce cazuri grave și decese in țara, informeaza RFI . Alexandru Rafila arata ca „ne indreptam, cel puțin in cursul acestui an,…

- Varianta Delta a coronavirusului, care se transmite mult mai ușor, ar putea provoca in Romania o situație epidemiologica grava, cu un numar mare de decese și spitalizari, din cauza ratei mici de vaccinare a populației, atrage atenția Institutul Național pentru Sanatate Publica intr-un raport datat 14…

- Avertisment despre valul 4 al pandemiei in Romania: „Va veni cu un numar foarte mare de spitalizari și decese” Avertisment despre valul 4 al pandemiei in Romania: „Va veni cu un numar foarte mare de spitalizari și decese” Vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, Adrian Wiener, spune…

- Vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, Adrian Wiener, este foarte ingrijorat de evoluția mutației Delta și de ravagiile pe care le produce la nivel mondial, astfel nu a ezitat sa traga un semnal de alarma asupra romanilor. Care este anunțul ingrijorator marturisit in urma cu scurt…

- Vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților Adrian Wiener spune ca "orice masura, chiar și de recompensa, chiar și de condiționare a accesului la anumite obiective publice ar trebui sa fie un mijloc prin care sa creștem rata de vaccinare", informeaza RFI.Adrian Wiener spune ca, in contextul…