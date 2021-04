Stiri pe aceeasi tema

- Datele publicate de consilierul Ministerului Sanatații, acțiune in urma careia s-a declanșat o cercetare penala, ar fi fost de fapt publice, susțin reprezentanții ministerului. Mai mult, chiar Corpul de control al primului – ministru ar fi certificat acest lucru. Ministerul Public a primit o sesizare…

- Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu nu le cere scuze rudelor morților inmormantați fara haine acuzand o „intrebare capcana” in legatura cu „un neadevar”, din partea Antenei 3, televiziunea care a facut dezvaluiri in ultimele zile, privind un nou protocol cu care clericii și oficialii sunt de acord,…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, a spus, in briefingul de presa de la Palatul Victoria de joi, 25 martie, ca a fost aprobata instituirea cadrului legal pentru testarea rapida antigen in farmacii. In acest sens, vineri, vor avea loc discuții la Ministerul Sanatații pentru definitivarea procedurilor.…

- Ședința de urgența la Ministerul Sanatații, luni, la care și-a anunțat participarea și premierul Florin Cițu, deoarece ministrul Vlad Voiculescu vrea si modifice criteriile pentru care se poate carantina o localitate astfel incat masura sa poata fi luata mai ușor. In acest moment, propunerea de carantinare…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, la finalul ședinței de Guvern de miercuri, ca i-a cerut ministrului Vlad Voiculescu sa ii prezinte pana saptamana viitoare un raport cu acțiunile Ministerului Sanatații incepand din decembrie pentru pregatirea inaintea valului trei al pandemiei. Totodata, Cițu trimite…

- Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ proiectului de buget pe 2021, care va fi adoptat, vineri, intr-o ședința speciala de Guvern. In loc sa raspunda criticilor aduse de CES la obiect, premierul a ținut sa compare avizul CES cu cele date de aceeași instituție pentru guvernele PSD. Principalele…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, a avut critici dure la adresa ministrului Sanatații, primul din Guvernul Cițu vizat de o moțiune. Rafila il acuza pe Voiculescu de inactivitate de cand a preluat Ministerul Sanatații și spune ca in cele 6 saptamani de cand ocupa pozitia de ministru, nu a reusit sa demareze…

- Anunțul facut de PSD inca de acum o saptamana se concretizeaza intr-o moțiune simpla pentru demiterea ministrului sanatații. Vlad Voiculescu este vizat astfel de moțiune dupa numai o luna de mandat la Ministerul Sanatații. Senatorul PSD Stefan Radu Oprea a anuntat ca social-democratii vor depune miercuri…