- "Traim un moment pe care nu am crezut ca il voi trai. Avem la Guvern niște copii care nu ințeleg responsabilitatea funcțiilor, ci care arunca cu noroi (...). Nu poți sa arați cu degetul la Citu acum, inseamna ca nu ai facut nimic. (...) El clar ca premierul e iresponsabil. Problema mea e ca nu a vazut asta președintele.…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, susține ca prin comparație cu Florin Cițu, Victor Ponta ”mințea frumos, elegant”. ”Prin comparație cu Florin Cițu, Victor Ponta mințea frumos, elegant, cat de cat”, scrie Vlad Voiculescu.

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatații din partea USRPLUS, il ataca extrem de dur pe premierul Florin Cițu despre care spune ca a incercat sa dea un tun mai mare ca Liviu Dragnea prin PNDL 3. "USR PLUS va ramane de data asta ferm pe poziție. Cițu trebuie sa plece. Pentru toate motivele…

- Demis din funcția de ministru al Sanatații de premierul Florin Cițu, Vlad Voiculescu iși ia revanșa și critica in termeni duri susținerea lui Florin Cițu de catre Dan Voiculescu. "M-am abținut sa comentez treaba asta pana astazi dar acum ca domnul profesor a vorbit, nu pot sa nu salut intrarea…

- Vlad Voiculescu nu uita si nu iarta! Fostul ministru al Sanatatii, remaniat de Florin Citu, da vina pe Guvern pentru eventualele decese cauzate de Covid-19, din perioada urmatoare. De ce? Din cauza esecului din campania de vaccinare, asa cum vede Voiculescu lucrurile. L-a luat pe Citu la misto Vlad…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, il acuza pe prim-ministrul Florin Citu ca, din cauza cursei pentru sefia PNL, incurca mersul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Voiculescu este de parere ca vaccinarea trebuie intensificata, altfel se va dovedi ca toate eforturile au fost inutile.

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu (PLUS), intervine in discuțiile legate de Agenția de Investiții in Sanatate (ANDIS), o structura paralela care ar urma sa gestioneze banii alocații Sanatații prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliența. „Am vazut astazi pareri…

- Potrivit sursei citate, ar fi vorba chiar de angajați ai spitalului.La inceputul lunii aprilie, instalația de oxigen a TIR-ului ATI din curtea Spitalului Victor Babeș s-a defectat, iar trei pacienți au murit. Alți cinci au fost transferați la alte spitale. La vremea respectiva, Serviciul Omoruri din…