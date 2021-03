Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, infirma „zvonurile” privind intentia Guvernului de a reduce veniturile medicilor, subliniind ca nu au existat astfel de discutii in Executiv sau in coalitia de guvernare, relateaza Agerpres.

- Ministerul Sanatatii anunta ca trei persoane au decedat in urma incendiului izbucnit vineri dimineata la Institutul de boli infectioase ”Matei Bals” din Capitala. ”Din pacate, au fost gasite primele victime. Trei persoane carbonizate si o alta aflata in resuscitare”, se arata intr-o informare a MS.…

- Ziarul Unirea Controale la centrele de vaccinare unde unele persoane au sarit peste rand. Ministrul Sanatații: „Stim ca avem mai putine doze de vaccin decat am avea nevoie” Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu a anunțat controale in cadrul centrelor de vaccinare, dar și sancțiuni, dupa ce mai multe…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 se afla in subordinea premierului și nu a ministrul sanatații, a declarat marți, șeful Guvernului, Florin Cițu, intr-un interviu la Europa FM, raspunzand unei intrebari legate de informațiile privind dorința lui Vlad…