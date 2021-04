Romania mai are, in prezent, sase paturi libere la Terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19, a declarat, duminica, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. Ministrul Sanatații a ieșit la o declarație de presa, fara jurnaliști in sala, in care a aratat ca transformarea Spitalului Foișor in spital COVID era necesara. Paturile de acolo au fost deja ocupate aproape in totalitate. „Discutiile despre includerea spitalului Foisor in circuitul COVID-19 sunt de un an. Ministerul Sanatatii a dat avizul pentru ca spitalul sa devina COVID pentru ca de acele locuri depindea si depinde viata unor oameni.…