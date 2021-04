Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat, joi, modificari cu privire la conditiile de inmormantare a persoanelor infectate cu noul coronavirus, ordinul de ministru urmand a fi semnat vineri. Cel tarziu luni, documentul va fi publicat in Monitorul Oficial. Preotii vor avea voie sa intre in spital la pacienti in stare grava, la fel si apartinatorii. […] The post Vlad Voiculescu nu mai #rezista. A cedat și modifica ordinul cu regulile inmormantarilor in cazurile COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .