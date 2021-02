Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, ca nimeni din Guvern nu i-a cerut demisia, iar relația cu premierul Cițu este „cat se poate de buna”. Declarația a fost facuta in contextul...

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a dat o mostra din logica pe care o deține! Voiculescu a vorbit despre relația pe care o are premierul Florin Citu și a spus ca este una deschis, in care fiecare reproșeaza ce are de reproșat. Apoi, Voiculescu a lovit: a spus ca nu au avut pana acum sa isi reproseze…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , sustine ca actualul Guvern va crea un fond important pentru investitii in spitale si o echipa direct responsabila ca acestea sa devina realitate, subliniind ca este nevoie de unitati sanitare noi. "Romania este, din pacate, tara in care in ultimii 30 de ani nu…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește, joi, de la ora 16.00, la Palatul Cotroceni, cu premierul Florin Cițu, cu ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, și cu ministrul Educației, Sorin Cimpeanu....

- Premierul interimar Nicolae Ciuca i-a convocat pe apropiatii fostului premier Ludovic Orban si le-a cerut, scurt, demisia din Guvern. Nicolae Ciuca a tinut sa le transmita: „Sa spuneti in presa ca eu v-am cerut sa plecati”. Militaria afisata de Ciuca i-a deranjat pe mai multi lideri PNL, sustin surse…