Vlad Voiculescu: Noua tulpină de Covid ar putea să se formeze în România Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, atrage atenția cu privire la dezvoltarea unei noi vriante de coronavirus la noi in țara, din cauza numarului mare de infectari. ”Romania este in acest moment unul dintre focarele in care mulți sunt infectați și nu este exclus ca in Romania sa se dezvolte o alta tulpina. Este ceva ce va confirma orice epidemiolog„, a afirmat fostul ministru al Sanatații. Intrebat daca certificatul verde ar trebui sa devina obligatoriu la locul de munca, fostul ministru a declarat ca sunt necesare masuri pentru a crea spații sigure. „Daca am… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

