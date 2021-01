Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi romani au fost confirmați cu noua tulpina a coronavirusului din UK. Cei doi pacienți se afla in prezent internați la spitalul Matei Balș din București, transmite Ministerul Sanatații. Cei doi nu au calatorit in afara țarii spun autoritațile. Intre timp Vlad Voiculescu le cere autoritaților…

- Intr-o scrisoare transmisa Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența, ministrul Sanatați, Vlad Voiculescu, cere menținerea restricțiilor din Capitala, in contextul in care CMBSU discuta la acesta ora despre relaxarea restricțiilor.

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a trimis responsabililor din Capitala care se reunesc, vineri, la ora 13, in ședința Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, o scrisoare in care cere menținerea restricțiilor in București, conform unor surse oficiale citate de G4media.ro. Ministrul Voiculescu…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a transmis o scrisoare catre Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, in care solicita menținerea restricțiilor in București, subliniind ca, in contextul național și european, „masurile de relaxare constituie un risc major ce ar putea duce la apariția unui…

- Premierul Ludovic Orban, șef al Comitetului Național pentru Situații de Urgența și candidat al PNL de București la alegerile parlamentare, nu știe situația paturilor libere de la ATi din Capitala. In timp ce, in Capitala, situația la ATI este una critica, mai mulți pacienți fiind transportați la Iași…

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, și Nicușor Dan, primarul general, au anunțat, la finalul ședinței Comitetului de Urgența ca restricțiile instituite deja in București vor fi in vigoare și in urmatoarele doua saptamani. Din cauza menținerii la peste 3 la mie a ratei de infectare in Capitala, școlile…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, se declara de acord cu menținerea scenariului roșu pentru unitațile de invațamant din București, pana cand numarul de infectari cu COVID-19 va scadea. Afirmația, facuta la Digi24, vine in contextul in care luni Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența va discuta…

- Guvernul Ludovic Orban intenționeaza sa adopte o ordonanța de urgența pentru declararea starii de calamitate pentru fenomenul de seceta pedologica in agricultura. Din rapoarte oficiale care au ajuns la București, situația in teritoriu este de o gravitate severa. Comitetele Județene pentru Situații de…