Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca tot mai multi romani aleg sa se vaccineze anti-COVID, insa mai dureaza pana cand se va atinge imunitatea colectiva. „La nivel general, trebuie sa spunem ca suntem acum intr-un moment foarte greu al pandemiei si ca si acum, ca in ultimele multe luni, speranta si teama se suprapun in gandurile noastre. Avem, pe de o parte, speranta ca exista o luminita la capatul tunelului. Acum un an nu aveam constiinta ca exista un vaccin. Astazi suntem in situatia fericita in care orice roman se poate vaccina. In maximum cateva…