Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Albu, supravietuitor al incendiului din clubul Colectiv, este candidatul sustinut de PLUS pentru functia de primar al Sectorului 2 al Capitalei. El spune ca a vazut cu propriii ochi cum coruptia ucide si anunta ca va avea ca prioritati siguranta, mediul si curatenia in Sectorul 2, scrie News.ro.Candidatura…

- Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, cei doi candidați care se lupta pentru susținerea USR-PLUS la alegerile locale in cursa pentru Primaria Capitalei, au avut marți o intalnire „pentru a gasi o cale de a avea un singur candidat al alianței la București”.Alianța USR-Plus are nevoie de un candidat…

- Intr-un mesaj publicat pe Facebook, Nicusor Dan a anuntat ca astazi continua intalnirile cu partenerii din Opozitie pentru stabilirea candidatului unic la Primaria Capitalei. "Ma voi intalni cu candidatul Plus, Vlad Voiculescu, și ii voi propune trei lucruri: 1. sa facem echipa acum…

- Vlad Voiculescu a explicat, la Adevarul Live, cum va fi stabilit candidatul comun al Aliantei USR-PLUS pentru Bucuresti, in contextul competitiei cu Nicusor Dan. Va avea Alianta USR-PLUS candidat comun chiar daca vor fi alegeri in doua tururi? Ce solutii propune Vlad Voiculescu pentru cele mai stringente…

- Vlad Voiculescu va explica, la Adevarul Live, incepand cu ora 11.00, pe ce criterii va fi stabilit candidatul comun al Aliantei USR-PLUS pentru Bucuresti, in contextul competitiei cu Nicusor Dan. Va avea Alianta USR-PLUS candidat comun chiar daca vor fi alegeri in doua tururi? Ce solutii are Vlad Voiculescu…

- Vlad Voiculescu va explica, la Adevarul Live, incepand cu ora 11.00, pe ce criterii va fi stabilit candidatul comun al Aliantei USR-PLUS pentru Bucuresti, in contextul competitiei cu Nicusor Dan. Va avea Alianta USR-PLUS candidat comun chiar daca vor fi alegeri in doua tururi? Ce solutii are Vlad Voiculescu…

- Nicusor Dan, candidatul USR pentru primaria Capitalei a prezentat, duminica, rezultatele unui sondaj de opinie care arata ca dreapta o poate invinge pe Gabriela Firea, candidatul PSD, doar daca va lansa in cursa electorala un candidat unic. Nicusor Dan a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca sondajul…

- Sfarsitul de an este perioada bilanturilor, a repornirii motoarelor pentru atingerea unor scopuri ceva mai inalte. Cum partidele sunt cele de care depinde dezvoltarea sau ruinarea unei tari, se intelege ca trebuie sa ne fixam atentia in primul rand asupra lor. Desigur, important pentru Romania in aceasta…