- UPDATE: Mesajul primit de casiera „Ai 10 secunde sa scoți toți banii din sertar, daca te conformezi ajungi cu bine acasa. Daca faci un pas greșit, te tai”, este mesajul scris pe biletul primit de casiera. Un barbat a jefuit in aceasta dimineața o sucursala bancara din sectorul 2 al Capitalei, informeaza…

- Liderul PLUS Bucuresti, viceprimarul Capitalei Vlad Voiculescu, anunta, miercuri seara, ca PSD contesta, la Dambovita, sloganul de campanie al Aliantei USR PLUS "O Romanie fara hotie", motivand ca "dezavantajeaza toti competitorii electorali". Voiculescu publica si o fotografie cu plangerea depusa…

- BOMBA IN POLITICA VASLUIANA… Dupa ce Dumitru Buzatu i-a anuntat duminica pe Ciprian Trifan si Dan Marian drept noii vicepresedinti ai Consiliului Judetean, luni, Biroul Permanent National al Pro Romania a venit cu alta varianta la care Buzatu va trebui sa mediteze indelung daca vrea majoritate in CJ.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca va deschide lista partidului pentru Camera Deputatilor la Bucuresti. El a precizat ca liberalii vor depune listele cu semnaturi în 20 octombrie, iar pe 21 octombrie - listele cu candidati pentru alegerile parlamentare.Orban a spus, dupa ședința…

- Primarul ales in Sectorul 5 din București, Cristian Popescu Piedone (PPU-sl), a convenit, marți, cu liderul PSD Marcel Ciolacu, formarea unei majoritați PSD - PPUsl in Consiliul Local.„Avand in vedere ca PSD are cel mai mare numar, am ales sa discut primii cu domniile lor pentru o posibila…

- Ziarul Unirea Un tanar avocat, membru al Baroului Alba, a reușit sa ,,scoata” partidul lui Vanghelie de pe listele electorale Avocatul albaiulian Mihai Rad era cat pe-aci sa-i invalideze si fostului primar “care este” candidatura. A ratat la mustata datorita confuziei termenului de la data si locul…